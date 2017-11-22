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Квирикашвили: Гражданство террористов не имеет значения


22.11.2017   21:54
Премьер-министр Грузии отказался назвать гражданство лиц, ликвидированных сегодня в Тбилиси в результате контртеррористической операции.

Отвечая на вопросы журналистов после окончания спецоперации, длившейся около 20 часов, Георгий Квирикашвили сказал, что обнаружение группы лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией, произошло в результате предварительной работы.

«Задавали и такие вопросы: «Их обнаружили в центре города и как они там оказались?». Конечно же, они оказались здесь не сегодня, была предварительная информация и то, что они оказались здесь, является результатом этой предварительной информации», — отметил Квирикашвили.

«Все кому не лень, стали экспертами в этом деле, мне кажется что в таких ситуациях надо вести себя более достойно», — сказал премьер.

На просьбу уточнить гражданство лиц, которые были ликвидированы правоохранительными органами, Квирикашвили ответил, что «их гражданство не имеет значения».

«Не имеет значения, гражданами какой страны они являются. Мы ни в коем случае не должны подчеркивать их национальность и гражданство. Факт, что они открыли огонь на мирное предложение полиции сдаться», — сказал Квирикашвили и подчеркнул, что «спецназ действовал легитимно».

Как уже сообщалось, контртеррористическая спецоперация на улице Габриела Салосского, в одном из «спальных» районов Тбилиси, продолжалась около 20 часов. В ней приняли участие около сотни сотрудников спецподразделений и несколько единиц полицейской бронетехники.

В результате спецоперации был ранен 41-летний сотрудник спецназа, который скончался в больнице после проведения хирургической операции. Также ранения получили двое сотрудников СГБ и двое полицейских.

По данным спецслужб, минувшей ночью обвиняемым, которые являются иностранными гражданами, было предложено сдаться, однако они отказались и открыли стрельбу из автоматического оружия, а также взорвали гранаты.

Из подъезда, в котором проводилась спецоперация, были заблаговременно эвакуированы все жители.

Спецоперация по задержанию была возобновлена сегодня с утра, а непосредственный штурм квартиры, в которой находились обвиняемые, продолжался около пяти часов.

Все трое находившихся в квартире обвиняемых в терроризме лиц были ликвидированы. Еще один участник преступной группировки, был задержан. При этом СГБ воздержалось сообщать о гражданстве ликвидированных преступников и о том, в каких именно связях они обвинялись.






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