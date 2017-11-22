Квирикашвили: Гражданство террористов не имеет значения

22.11.2017 21:54 Премьер-министр Грузии отказался назвать гражданство лиц, ликвидированных сегодня в Тбилиси в результате контртеррористической операции.



Отвечая на вопросы журналистов после окончания спецоперации, длившейся около 20 часов, Георгий Квирикашвили сказал, что обнаружение группы лиц, подозреваемых в связях с террористической организацией, произошло в результате предварительной работы.



«Задавали и такие вопросы: «Их обнаружили в центре города и как они там оказались?». Конечно же, они оказались здесь не сегодня, была предварительная информация и то, что они оказались здесь, является результатом этой предварительной информации», — отметил Квирикашвили.



«Все кому не лень, стали экспертами в этом деле, мне кажется что в таких ситуациях надо вести себя более достойно», — сказал премьер.



На просьбу уточнить гражданство лиц, которые были ликвидированы правоохранительными органами, Квирикашвили ответил, что «их гражданство не имеет значения».



«Не имеет значения, гражданами какой страны они являются. Мы ни в коем случае не должны подчеркивать их национальность и гражданство. Факт, что они открыли огонь на мирное предложение полиции сдаться», — сказал Квирикашвили и подчеркнул, что «спецназ действовал легитимно».



Как уже сообщалось, контртеррористическая спецоперация на улице Габриела Салосского, в одном из «спальных» районов Тбилиси, продолжалась около 20 часов. В ней приняли участие около сотни сотрудников спецподразделений и несколько единиц полицейской бронетехники.



В результате спецоперации был ранен 41-летний сотрудник спецназа, который скончался в больнице после проведения хирургической операции. Также ранения получили двое сотрудников СГБ и двое полицейских.



По данным спецслужб, минувшей ночью обвиняемым, которые являются иностранными гражданами, было предложено сдаться, однако они отказались и открыли стрельбу из автоматического оружия, а также взорвали гранаты.



Из подъезда, в котором проводилась спецоперация, были заблаговременно эвакуированы все жители.



Спецоперация по задержанию была возобновлена сегодня с утра, а непосредственный штурм квартиры, в которой находились обвиняемые, продолжался около пяти часов.



Все трое находившихся в квартире обвиняемых в терроризме лиц были ликвидированы. Еще один участник преступной группировки, был задержан. При этом СГБ воздержалось сообщать о гражданстве ликвидированных преступников и о том, в каких именно связях они обвинялись.















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