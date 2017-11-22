Премьер-министр Грузии навестил в клинике раненных сотрудников спецназа

22.11.2017 22:12 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, вместе с министром внутренних дел Георгием Гахария и главой Службы государственной безопасности Вахтангом Гомелаури, навестил в Тбилисском реферальной госпитале сотрудников спецназа, раненых в ходе спецоперации.



Премьер-министр получил от заместителя министра здравоохранения Зазы Сопромадзе информацию о состоянии здоровья раненых и поблагодарил спецназовцев за мужество.



«Как вы знаете, завершилась спецоперация. К сожалению, у нас есть жертвы – погиб один сотрудник спецназа. Хочу принести соболезнования семье. Этот человек является истинным героем и остальные парни проходят лечение, трое ранены, как вы знаете. Хочу пожелать им выздоровления. Хочу сказать всем спасибо – сотрудникам спецназа, сотрудникам как СГБ, так и департамента по особым поручениям МВД, в результате их героизма мы получили то, что опасность была нейтрализована.



Хочу призвать политиков или экспертов, которые высказывают разные мнения, в таких ситуациях спекуляции неуместны. Думаю, должен быть момент, когда мы все должны сплотиться.



Я очень надеюсь, что они примут во внимание этот момент. Естественно, что возникают определенные вопросы, существуют институциональные форматы, в рамках которых будут даны интересующие ответы, но нельзя говорить публично о деталях операций такого типа.



Также хочу заявить, что передвижение по городу безопасно и нет оснований для того, чтобы чего — то бояться с точки зрения безопасности. Наши парни смогли нейтрализовать опасность, которая могла привести к тяжелым последствиям. Также хочу ответить на спекуляции, согласно которым спецоперация продлилась долгое время. Несомненно, можно было действовать с разным подходом, но в приоритете всегда стоит безопасность мирных жителей и должно быть сделано все, чтобы избежать жертв, чего с успехом добился спецназ. Мы видели спецоперации разных типов во многих странах, где разрушают дома, но у нас другой стиль, хочу поблагодарить всех, кто ценой жизни смог добиться результата, который имеем.



Хочу также отметить, что были заданы вопросы по поводу того, как эти люди оказались в центре города. Естественно, они не были выявлены сегодня. Существовала оперативная информация на основании которой мы и смогли напасть на их след. Сегодня все, кому не лень, считают себя экспертами в этом деле, и я думаю, что в такой ситуации мы должны вести себя более достойно, прекратить спекуляции и сказать спасибо правоохранителям.



Не важно гражданами какой страны они являются. Мы не должны подчеркивать их национальность или вероисповедание. Факт, что на призыв сдаться они ответили огнем. У действий спецназа, спецслужб и полиции было полностью легитимное обоснование, во избежание ухудшения ситуации», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.















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