Молдова не пустила делегацию РФ, что летела на финансированный Москвой форум

22.11.2017 23:32 Пограничники Молдовы не пустили в страну российскую делегацию, которая приехала на форум делового сотрудничества "Москва-Бэлць-Молдова", который был профинансирован Москвой.

Об этом сообщил мэр города Бэлць и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, сообщает издание ZDG.md.



"Все знают про сотрудничество между примэрией города Бельц с городами из разных стран. Я подписал соглашение о сотрудничестве с Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом, Москвой. Правительство Москвы вышло с инициативой за свой счет (все знают положение нашего молдавского бюджета) провести форум делового сотрудничества в Бельцах. В делегации присутствуют чиновники из правительства Москвы, должно было приехать около десяти человек", - заявил Усатый.



"Я сейчас же свяжусь с ними, свяжусь с российским посольством, свяжусь с МИД, но это уже на самом деле просто беспредел", - отметил он.



"Не Додон решает, кому въезжать в Молдову, а кому не въезжать. Это решает банда", - заявил вице-председатель "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко.



Представитель пресс-службы Пограничной полиции Республики Молдова Раиса Новицки в комментарии для ZdG сообщила, что утром десяти гражданам Российской Федерации не позволили въехать в Республику Молдова в связи с тем, что они не смогли объяснить причину своего визита в страну.



"В пограничной полиции не было информации о том, что это была официальная делегация. В то же время делегация не смогла предоставить документы, подтверждающие, что они будут участвовать в форуме", - сообщила представитель пресс-службы.















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