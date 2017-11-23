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Госдеп отреагировал на выдворение граждан Грузии из Украины


23.11.2017   10:40
В Государственном департаменте США проинформированы о выдворении из Украины граждан Грузии и предостерегают Киев от политически мотивированных шагов.

Соответствующий комментарий во внешнеполитическом ведомстве США предоставили Голосу Америки.

"Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными", - заявил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что 17 ноября Служба безопасности Украины выдворили из Украины восемь граждан Грузии.

По данным спецслужбы, иностранцев принудительно вернули в Грузию. Имена этих лиц не разглашаются.

Утром того же дня бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что СБУ "похитила" ветерана АТО Вано Надирадзе и двух грузинских журналистов Тамаза Шавшишвили и Зураба Хвистани.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о непричастности к выдворению из Украины грузинских граждан.






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