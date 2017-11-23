|
Госдеп отреагировал на выдворение граждан Грузии из Украины
23.11.2017 10:40
В Государственном департаменте США проинформированы о выдворении из Украины граждан Грузии и предостерегают Киев от политически мотивированных шагов.
Соответствующий комментарий во внешнеполитическом ведомстве США предоставили Голосу Америки.
"Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными", - заявил представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что 17 ноября Служба безопасности Украины выдворили из Украины восемь граждан Грузии.
По данным спецслужбы, иностранцев принудительно вернули в Грузию. Имена этих лиц не разглашаются.
Утром того же дня бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что СБУ "похитила" ветерана АТО Вано Надирадзе и двух грузинских журналистов Тамаза Шавшишвили и Зураба Хвистани.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о непричастности к выдворению из Украины грузинских граждан.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна