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Украинский депутат попытался напасть костылем на Михаила Саакашвили
23.11.2017 16:13
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили и депутат Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук чуть не подрались в эфире украинского канала NewsOne из-за спора о коррупции и Степане Бандере — лидере "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", передает РИА Новости.
Мосийчук спросил у Саакашвили, тот за Бандеру или против. На что политик ответил, что он "за Украину".
"Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", — сказал Саакашвили.
После этого Мосийчук подбежал к бывшему президенту Грузии с костылем.
"Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер, и вас за это преследуют", — заявил член "Радикальной партии".
Добраться до Саакашвили разъяренному Мосийчуку с костылем в руках помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.
При этом Мосийчук добавил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Украине.
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