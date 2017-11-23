Украинский депутат попытался напасть костылем на Михаила Саакашвили

23.11.2017 16:13 Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили и депутат Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук чуть не подрались в эфире украинского канала NewsOne из-за спора о коррупции и Степане Бандере — лидере "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", передает РИА Новости.



Мосийчук спросил у Саакашвили, тот за Бандеру или против. На что политик ответил, что он "за Украину".

"Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", — сказал Саакашвили.

После этого Мосийчук подбежал к бывшему президенту Грузии с костылем.



"Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер, и вас за это преследуют", — заявил член "Радикальной партии".



Добраться до Саакашвили разъяренному Мосийчуку с костылем в руках помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.



При этом Мосийчук добавил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Украине.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

