Чугошвили считает, что будет правильно выбирать Омбудсмена из кандидатур, предложенных НПО

23.11.2017 17:13 Со стороны парламента будет достойным и правильным решением, если народный защитник будет избран из кандидатур, представленных неправительственным сектором. Об этом заявила журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили по завершении встречи с представителями НПО и гражданского сектора.



«Со стороны неправительственного сектора названы весьма достойные кандидаты на пост народного защитника. Они на протяжении своей деятельности подтвердили свою приверженность правам человека... Надеюсь, что большинство остановится на одной из четырех кандидатур, представленных НПО. У меня нет явного кандидата-фаворита. Главное, чтобы было названо одно из приемлемых для гражданского сектора лиц», - заявила журналистам первый вице-спикер парламента.



Неправительственный сектор предлагает парламенту для избрания на пост народного защитника кандидатуры Анны Нацвлишвили, Нино Ломджария, Звиада Коридзе и Вахушти Менабде.



Заседание большинства по поводу избрания кандидата на пост народного защитника пройдет завтра. По предварительной информации, во встрече примет участие и премьер-министр Грузии, председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Георгий Квирикашвили.















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