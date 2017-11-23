Турция направила США семь требований об экстрадиции Гюлена

23.11.2017 17:31 Турция направила в США семь требований об экстрадиции Фетуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации неудачного путча в июле прошлого года. Об этом сообщил министр юстиции Турции Абдульхамид Гюль, информирует агентство Anadolu.



«По словам турецкого министра, последнее из требований направлено американской стороне 3 ноября 2017 года. Кроме того, США передано требование о временном задержании лидера течения «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена», - говорится в сообщении.



Гюль отметил, что Турция продолжает настойчиво требовать от США экстрадиции Гюлена.



«Анкара выступает за независимый и беспристрастный суд над Гюленом. Турция вправе требовать этого как в контексте международных соглашений, так и в соответствии с двусторонними договорами. Мы приравниваем отсутствие шагов в данном направлении к защите преступника», - подчеркнул глава Минюста.



Ранее посольство Турции в Вашингтоне опровергло информацию о попытке организации похищения и вывоза из США проповедника Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.



В заявлении турецкой дипмиссии подчеркнули, что Анкара намерена сугубо правовыми путями добиться экстрадиции Гюлена.

















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