Решение по кандидатуре Омбудсмена парламентское большинство, предположительно, примет завтра

23.11.2017 17:35 Решение по кандидатуре Омбудсмена парламентское большинство, предположительно, примет завтра, — об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



По его словам, консультации в парламентском большинстве пока не проходили, поэтому сложно говорить, какой выбор сделает парламентское большинство.



«В ближайшие дни должна быть названа кандидатура Народного защитника и предположительно, голосование по Народному защитнику пройдет на будущей сессионной неделе, будет избран новый Омбудсмен. Неправительственные организации предложили нам четырех кандидатов: Анну Нацвлишвили, Нино Ломджария, Звиада Коридзе и Вахушти Менабде. У нас до этого был разговор о критериях, это – беспристрастность, квалификация и опыт в сфере защиты прав человека. У нас будут консультации в парламентском большинстве, предположительно к завтрашнему дню пройдет заседание большинства и наверное, там будет принято окончательное решение, кто будет назван ими кандидатом в Народные защитники», — заявил Кобахидзе.



Как отметил председатель парламента, важно, чтобы было согласие между позициями парламентского большинства и гражданского сектора.



«Для меня лично, лучшим вариантом будет название одного из этих четырех кандидатов, однако решение за парламентским большинством. У нас в команде будет обсуждение, в котором будет участвовать и председатель партии Георгий Квирикашвили», — отметил Кобахидзе.



Срок полномочий действующего Народного Защитника, Учи Нанушвили истекает 7 декабря. Действующей нормой закона «О Народном защитнике», Омбудсмен может быть избран на должность два раза подряд, однако правящая команда, предположительно, больше не будет выдвигать кандидатуру Учи Нануашвили.















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