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Каладзе будет направлять свою зарплату на социальные нужды


24.11.2017   10:35
Каха Каладзе не будет брать зарплату на посту мэра. Об этом заявили "Бизнеспрессньюс" в столичной мэрии.

По их словам, Каха Каладзе не использует зарплату мэра для себя, и она пойдет на разные социальные нужды.

"Зарплата мэра составляет 3 180 лари. Каладзе не использует эту сумму для своего пользования. Зарплата мэра пойдет на социальные нужды. Поступает очень много заявлений, и мэрия не может справиться со всеми. Возможно, положение гражданина не подходит ни под какую социальную программу, и соответственно, государство не может удовлетворить его. Именно на такие нужды будет направлена зарплата Кахи Каладзе на должности мэра Тбилиси"- заявили в мэрии.







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