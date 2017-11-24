Каладзе будет направлять свою зарплату на социальные нужды

24.11.2017 10:35 Каха Каладзе не будет брать зарплату на посту мэра. Об этом заявили "Бизнеспрессньюс" в столичной мэрии.



По их словам, Каха Каладзе не использует зарплату мэра для себя, и она пойдет на разные социальные нужды.



"Зарплата мэра составляет 3 180 лари. Каладзе не использует эту сумму для своего пользования. Зарплата мэра пойдет на социальные нужды. Поступает очень много заявлений, и мэрия не может справиться со всеми. Возможно, положение гражданина не подходит ни под какую социальную программу, и соответственно, государство не может удовлетворить его. Именно на такие нужды будет направлена зарплата Кахи Каладзе на должности мэра Тбилиси"- заявили в мэрии.

















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