|
Каладзе будет направлять свою зарплату на социальные нужды
24.11.2017 10:35
Каха Каладзе не будет брать зарплату на посту мэра. Об этом заявили "Бизнеспрессньюс" в столичной мэрии.
По их словам, Каха Каладзе не использует зарплату мэра для себя, и она пойдет на разные социальные нужды.
"Зарплата мэра составляет 3 180 лари. Каладзе не использует эту сумму для своего пользования. Зарплата мэра пойдет на социальные нужды. Поступает очень много заявлений, и мэрия не может справиться со всеми. Возможно, положение гражданина не подходит ни под какую социальную программу, и соответственно, государство не может удовлетворить его. Именно на такие нужды будет направлена зарплата Кахи Каладзе на должности мэра Тбилиси"- заявили в мэрии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна