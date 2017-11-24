Заместитель министра внутренних дел навестил раненных спецназовцев

24.11.2017 11:14 Первый заместитель министра внутренних дел Грузии Кахабер Сабанадзе навестил в Тбилисской реферальной больнице правоохранителей, раненных в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси. Информацию об этом распространяет Министерство ВД.



Первый заместитель министра лично ознакомился с состоянием здоровья раненных бойцов. Кахабер Сабанадзе поблагодарил сотрудников департамента по особым поручениям МВД за высокий профессионализм, проявленный в ходе спецоперации.



Он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бойца Главного управления особых мероприятий Службы государственной безопасности Грузии.



«Хочу выразить глубокую опечаленность в связи с гибелью сотрудника спецотряда Службы государственной безопасности и пособолезновать его семье. Также хочу отметить, что здоровью наших раненных сотрудников опасность не угрожает. Хочу поблагодарить всех полицейских и представителей спецназа, которые принимали участие в спецоперации и проявили высокий профессионализм», - сказал Кахабер Сабанадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

