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Заместитель министра внутренних дел навестил раненных спецназовцев
24.11.2017 11:14
Первый заместитель министра внутренних дел Грузии Кахабер Сабанадзе навестил в Тбилисской реферальной больнице правоохранителей, раненных в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси. Информацию об этом распространяет Министерство ВД.
Первый заместитель министра лично ознакомился с состоянием здоровья раненных бойцов. Кахабер Сабанадзе поблагодарил сотрудников департамента по особым поручениям МВД за высокий профессионализм, проявленный в ходе спецоперации.
Он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью бойца Главного управления особых мероприятий Службы государственной безопасности Грузии.
«Хочу выразить глубокую опечаленность в связи с гибелью сотрудника спецотряда Службы государственной безопасности и пособолезновать его семье. Также хочу отметить, что здоровью наших раненных сотрудников опасность не угрожает. Хочу поблагодарить всех полицейских и представителей спецназа, которые принимали участие в спецоперации и проявили высокий профессионализм», - сказал Кахабер Сабанадзе.
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