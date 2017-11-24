Дональд Туск: Грузия надежный и примерный партнер Евросоюза

24.11.2017 11:20 Визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Брюссель начался со встречи с президентом Совета Европы Дональдом Туском.



В разговоре подчеркнули особый прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции, и позитивную динамику в двухсторонних отношениях Грузии-ЕС. Дональд Туск отметил, что Грузия надежный и примерный партнер Евросоюза.



Стороны говорили о формате "Восточного партнерства". Президент Совета Европы отметил, что приветствует роль Грузии в развитии Восточного партнерства. Подчеркнули значение формата Восточного партнерства. Отметили, что у Грузии амбициозная двухсторонняя повестка дня по отношению с Евросоюзом, есть план действия, прописанный на 2017-2020 годы, и готова сделать для сближения с Евросоюзом больше того, чем требует соглашение Ассоциации.



А также было рассмотрено сотрудничество в сфере безопасности, подчеркнули значение нового стратегического диалога по вопросам безопасности, открытого между Евросоюзом и Грузией в текущем году.



На встрече уделили внимание положению на оккупированных территориях Грузии. Дональд Туск положительно оценил политику правительства Грузии в контексте мирного урегулирования конфликта, и подчеркнул значение включенности Евросоюза в данном процессе.



Президент Европейского Совета также поздравил премьер-министра Грузии с проведением выборов местного самоуправления успешно и на высоком уровне.















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