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Ратиани: Кандидатура народного защитника не должна зависеть от власти


24.11.2017   11:47
По заявлению члена "Европейской Грузии" Серго Ратиани, для оппозиции приемлемы все четыре кандидатуры, представленные неправительственными организациями, но поддержка будет зависеть от авторитета и опыта кандидата.

"Кандидатура Народного защитника будет для "Европейской Грузии" ориентиром того, на что договорятся неправительственные организации. Мы сами оценим, и будет иметь значение то, какой авторитет у кандидата в данной сфере, каков пройденный путь, и необходимое условие, что он не должен быть зависимым от власти"- отметил член "Европейской Грузии" Серго Ратиани.

Напомним, неправительственные организации предложили председателю парламента Ираклию Кобахидзе свои кандидатуры на должность омбудсмена.

Четыре кандидатуры, предложенные неправительственным сектором: Нино Ломджария, Анна Нацвлишвили, Вахушти Менабде, и Звиад Коридзе.








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