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Премьер-министр Грузии встретился с президентом Украины в Брюсселе


24.11.2017   13:00
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился в Брюсселе с президентом Украины Петро Порошенко. Информацию об этом распространила администрация правительства.

Стороны говорили о завтрашнем саммите "Восточного партнерства", двухстороннем сотрудничестве, и европейском и евроатлантическом стремлении Грузии и Украины.

В начале встречи стороны подчеркнули дружеские отношения, и стратегическое партнерство, существующее между двумя странами.

"Я рад встретится с моим партнером и дорогим другом. С удовольствием отмечу, что на сегодня наши отношения активно развиваются в политической, экономической, и культурной сфере. Наши личные отношения, которые я весьма ценю, в том числе поздравление с результатами футбольного матча короткими текстовыми сообщениями, очень важны для меня. Я глубоко убежден, что развитие наших отношений имеет громадные перспективы"- заявил президент Украины.

Премьер-министр Грузии говорил о потенциале развития двухсторонних отношений.

"Мы приветствуем растущие отношения между нашими странами. Чрезвычайно важен тот факт, что сегодня мы находимся здесь вместе. У наших стран есть общие амбиции, европейские и евроатлантические цели, что определяет нашу внутреннюю и внешнюю повестку дня. Мы находимся здесь, чтобы рассмотреть наши последующие отношения, у которых есть гораздо более широкий и глубокий потенциал развития"- заявил Георгий Квирикашвили.

Стороны также говорили о вызовах, существующих в регионе, событиях, развитых на оккупированных территориях, и подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета.







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