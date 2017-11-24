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В Брюсселе открылся саммит «Восточного партнерства»
24.11.2017 14:28
В Брюсселе открылся саммит «Восточного партнерства». На нем присутствуют лидеры и представители стран-членов Евросоюза и участниц программы «Восточное партнерство». В рамках саммита наряду с другими лидерами, запланировано выступление премьер-министра Грузии.
В саммите не примет участия президент Беларуси Александр Лукашенко.
В рамках саммита будут рассматриваться вопросы, касающиеся развития будущего сотрудничества. В частности, сильная экономика, сильное управление, сотрудничество в сферах транспорта и экономики, укрепление связей между гражданами. Данные цели – среди 20 вопросов, рассчитанных в рамках «Восточного партнерства» до 2020 года.
В завершение саммита будет принята итоговая декларация.
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