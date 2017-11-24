Прокурор: Мы не называем имя задержанного, поскольку знаем его позицию в связи с этим

24.11.2017 17:40 Прокурор по делу о проведенной в Тбилиси спецоперации Нана Хунчуа утверждает, что имеющиеся в деле доказательства дают возможность предъявить обвинение задержанному по тем статья, по которым было они были предъявлены.



Хунчуа не стала называть имя задержанного. На вопрос журналиста, по какой причине не называет прокуратура кого задержали, Хунчуа ответила:



"Мы тоже не можем назвать вам его имя, поскольку знаем его позицию в связи с этим. Кроме того исходя из интересов дела мы не считаем целесообразным назвать на данном этапе его имя и фамилию".





Ранее адвокат задержанного гражданина России заявил, что его подзащитный не желает, чтобы его имя было оглашено. Он также отметил, что его подзащитный не признает вину.



Сегодня прокуратура распространила дополнительные детали по делу, однако государство по-прежнему держит в тайне против кого проводилась спецоперация. Неизвестно как то, кем является С.Д., так и кто эти три погибших человека.



Главная прокуратура Грузии предъявила С.Д. обвинение в участии в иностранной террористической организации и оказании ей помощи в террористической деятельности, а также в противоправном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в террористических целях по первой части статьи 3231 и статье 328 УК Грузии.



















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