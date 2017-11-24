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Линкявичюс: Грузия сегодня одна из лидеров
24.11.2017 17:58
месте с хорошим другом, премьер-министром Квирикашвили, Грузия сегодня одна из лидеров, — об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пишет в «Твиттере».
«Вместе с хорошим другом, премьер-министром Квирикашвили, на саммите «Восточного партнерства» Грузия сегодня одна из лидеров. Реформы и решительные шаги должны быть нашим главным приоритетом. Литва продолжает поддерживать наших грузинских друзей», — пишет Линас Линкявичюс.
Министру иностранных дел Литвы премьер-министр Грузии также ответил в «Твиттере».
«Была очень хорошая встреча с Линасом Линкявичюсом на саммите «Восточного партнерства». Для нас важно поддержка Литвы в процессе осуществления реформ и сотрудничестве с Евросоюзом и НАТО», — пишет премьер-министр Грузии.
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