Евросоюз верно поддерживает территориальную целостность и суверенитет партнеров - декларация

24.11.2017 18:26 В Брюсселе на саммите «Восточного партнерства» принята итоговая декларация. Страны-партнеры (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина), по словам дипломатический источника, встали на путь «политического и экономического сближения с ЕС.



В частности, документ предусматривает повышение уровня политического взаимодействия, а также широкую интеграцию вышеперечисленных республик в экономику Евросоюза. В то же время говорится об увеличении финпомощи бывшим союзным республикам со стороны ЕС



Стороны еще раз подтверждают совместную поддержку стратегического и амбициозного партнерства на основе совместных ценностей, двусторонних интересов и взаимопонимания, общей собственности и ответственности, дифференциации, двусторонней отчетности, которая приближает стран-партнеров Восточной Европы к ЕС.



«Прогресс устойчивых и эффективных реформ является ключом к будущему успеху Восточного партнерства», — говорится в документе.



«Участники саммита выражают свою готовность укреплять демократию, верховенство закона, права человека и основные свободы, а также принципы и нормы международного права, которые являются основой Восточного партнерства.



ЕС по-прежнему верно поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет всех партнеров. Полная приверженность Уставу Организации Объединенных Наций, Хельсинкскому заключительному акту от 1975 года и уставу Парижской хартии 1990-х годов имеет основополагающее значение для мирной и неделимой Европы.



Участники саммита по-прежнему подтверждают элементы и принципы предыдущей декларации Восточного партнерства Саммита и подчеркивают твердое решение выполнить обязательства, принятые на предыдущих саммитах и двусторонних соглашениях», — говорится в тексте документа.



Участники саммита отмечают, что укрепление общих ценностей и консолидация принципов является главным приоритетом и способствует укреплению отношений между ЕС и его партнерами.



«Связи Восточного партнерства еще сильнее укрепляют ЕС и страны-партнеры, и они лучше справляются с общими проблемами», — говорится в тексте.



Согласно документу, более сильное сотрудничество и перспективный всесторонний политический диалог являются ключом к преодолению общих проблем и достижению общих целей.



Участники подчеркивают важность укрепления государственной, экономической и социальной устойчивости как в ЕС, так и странах-партнерах, а также роль «Восточного партнерства» в европейской политике добрососедства.















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