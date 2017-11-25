«Грузинская мечта» выдвигает Нино Ломджария на пост Народного защитника

25.11.2017 11:14 Парламентское большинство называет на пост Народного защитника Грузии кандидатуру Нино Ломжария, - об этом сообщил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе после вчерашней встречи большинства в офисе «Грузинской мечты».



По его словам, на встрече говорилось всего о 7 кандидатурах, однако конкретные фамилии он не назвал. «Среди них рассматривались те кандидаты, которые были предложены представителями неправительственного сектора. Окончательно мы согласовали решение – со стороны парламентского большинства будет названа кандидатура Нино Ломжария. Мы учли консультации с неправительственным сектором, а так же опыт, критерий беспристрастности, квалификацию», - заявил Кобахидзе.



По его словам, остальное относится к процедурам - в ближайшие дни будет назван кандидат и рассмотрен на следующем пленарном заседании.



Нино Ломджария - бывший руководитель неправительственной организации "Международное обществе справедливых выборов и демократии", в последние годы работала заместителем председателя Государственной службы аудита.

















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