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«Грузинская мечта» выдвигает Нино Ломджария на пост Народного защитника


25.11.2017   11:14
Парламентское большинство называет на пост Народного защитника Грузии кандидатуру Нино Ломжария, - об этом сообщил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе после вчерашней встречи большинства в офисе «Грузинской мечты».

По его словам, на встрече говорилось всего о 7 кандидатурах, однако конкретные фамилии он не назвал. «Среди них рассматривались те кандидаты, которые были предложены представителями неправительственного сектора. Окончательно мы согласовали решение – со стороны парламентского большинства будет названа кандидатура Нино Ломжария. Мы учли консультации с неправительственным сектором, а так же опыт, критерий беспристрастности, квалификацию», - заявил Кобахидзе.

По его словам, остальное относится к процедурам - в ближайшие дни будет назван кандидат и рассмотрен на следующем пленарном заседании.

Нино Ломджария - бывший руководитель неправительственной организации "Международное обществе справедливых выборов и демократии", в последние годы работала заместителем председателя Государственной службы аудита.







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