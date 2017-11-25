Состоялось экстренное заседание правительства Аджарии в связи с пожаром в гостинице «Леогранд»

25.11.2017 13:26 В связи с пожаром, произошедшим в батумской гостинице «Леогранд», состоялось экстренное заседание правительства Аджарии. Заседанием руководил председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе.



Как заявил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, на заседании было обсуждено существующее положение.



По его словам, в клинике к этому времени остаются пострадавших от пожара 8 человек, однако их состояние удовлетворительное и, предположительно, до конца дня их выпишут из больницы.



«Собрались члены правительства и руководители подведомственных учреждений, и рассмотрели существующее положение. Всего в течение ночи госпитализированы были 22 человека. Пока что в клинике остаются 8 человек, остальные выписаны в удовлетворительном состоянии. Проводятся дополнительные обследования и, предположительно, и они сегодня покинут медицинские учреждения», - заявил Заал Микеладзе.



По его же словам, причины пожара ему неизвестны.















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