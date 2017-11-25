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Президент: Потрясен произошедшей в Батуми трагедией, унесшей жизни людей
25.11.2017 13:36
Потрясен произошедшей в Батуми трагедией, унесшей жизни людей, - об этом говорится в заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили в связи с пожаром, произошедшим в гостинце «Леогранд» в Батуми.
«Всем сердцем соболезную семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал во время пожара. Благодарю спасателей, пожарных, всех тех, кто ценой огромного риска сумел спасти жизни людей. Надеюсь, что следствие в скорейшее время установит причины пожара», - говорится в заявлении.
В результате пожара в батумской гостинице «Леогранд», по предварительной информации, погибли 11 человек.
Батумская гостиница «Леогранд» (Leogrand Hotel), в которой накануне произошел пожар, является пятизвездочной, и она была открыта летом 2015 года.
Как говорилось в распространенной тогда пресс-службой правительства Грузии информации, в гостинице простроенной на инвестицию в размере 40 млн долларов, трудоустроено 700 человек, есть 180 номеров и обслуживание мирового класса.
В гостинице высокого класса также есть президентские апартаменты, конференц-залы, ресторан, клуб и спа-центр.
В результате пожара в батумской гостинице «Леогранд» погибли 11 человек. Среди них 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.
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