Ломджария: Я готова встретится со всеми парламентскими фракциями и ответить на их вопросы

25.11.2017 18:18 Нино Ломджария, которую парламентское большинство поддерживает кандидатом в Народные защитники, распространяет заявление.



«В первую очередь, хочу принести соболезнование в связи с гибелью людей в Батуми. Из-за трагичных событий прошлой ночи, я не смогла откликнуться на то, что парламентское большинство назвала мою кандидатуру на пост Народного защитника. Хочу поблагодарить правящую команду за поддержку моей кандидатуры на такую ответственную позицию и учет позиций гражданского общества в этом процессе. Хочу поблагодарить неправительственный сектор, каждого из вас за отклик и поддержку. Впереди парламентские обсуждения и я хочу выразить готовность, встретится со всеми парламентскими фракциями, и в случае их желания и интереса, ответить на их вопросы. Для меня, как кандидата в народные защитники, важным будет получить в этом процессе поддержку и парламентской оппозиции», — говорится в заявлении.



Парламентское большинство поддержит кандидатуру Нино Ломджария на пост Омбудсмена. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе после завершения заседания парламентского большинства.



Большинство обсудило семь кандидатур, среди которых были Анна Нацвлишвили, Нино Ломджария, Звиад Коридзе и Вахушти Менабде.















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