ЕС будет оказывать финподдержку странам-членам ВП лишь при проведении реформ

25.11.2017 18:56 Финансовая поддержка Европейского Союза странам Восточного партнерства (ВП) предоставляется при условии конкретных шагов по осуществлению реформ, напоминают в ЕС.



"Участники саммита приветствуют поддержку ЕС Восточного партнерства, которая предоставляется с помощью полного и направленного использования Европейского инструмента соседства, включая программы трансграничного сотрудничества и другие имеющиеся финансовые инструменты. Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных шагов по внедрению реформ", - отмечается в декларации 5-го саммита Восточного партнерства, обнародованной на официальном сайте Совета Европы в пятницу.



В документе отмечается, что подход ЕС "больше за большее" и в дальнейшем будет работать в интересах тех партнеров, которые больше всего внедряют реформы. "Внешний инвестиционный план предоставляет новые возможности для финансирования, в частности, через создание Европейского фонда устойчивого развития, призванного эффективно мобилизовать значительные суммы инвестиций", - говорится в декларации.















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