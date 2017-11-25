Министр здравоохранения проведал пострадавших в результате пожара в гостинице «Леогранд»

25.11.2017 19:10 Глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко в батумской клинике «Медцентр» проведал пострадавших в результате пожара в гостинице «Леогранд».



Как заявил он в беседе с журналистами, пострадавшим возместят расходы в рамках программы всеобщего здравоохранения.



Из больницы уже выписали 7 пациентов, и к этому времени в Батумском международном университетском госпитале остается лишь один – мужчина до 70 лет.



В результате пожара, произошедшего накануне в батумской гостинице «Леогранд», погибли 11 человек, из них 10 граждане Грузии и один – иранец.















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