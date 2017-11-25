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Эстония выразили соболезнования Грузии в связи с гибелью людей в результате пожара
25.11.2017 19:47
Министерство иностранных дел Эстонии выражает сожаление и приносит соболезнование близким погибших в результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми.
«Приносим соболезнования близким погибших в результате пожара в гостинице в Батуми. Пострадавшим в результате происшествия желаем скорого выздоровления. Наши мысли сейчас вместе с Грузией», — говорится в тексте, опубликованном министерством иностранных дел Эстонии в «Твиттере».
В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 10 граждан Грузии и одни гражданин Ирана.
По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УГ Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.
Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.
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