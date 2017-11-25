Глава МИД Литвы выразил соболезнования грузинскому народу

25.11.2017 19:59 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выражает соболезнования правительству Грузии и грузинскому народу в связи с пожаром в гостинице «Леогранд» в Батуми.



Соответствующее заявление Линкявичус распространил на официальной странице в «Твиттере».



«Желаю сил грузинскому народу в связи с гибелью людей в ужасающем пожаре. Выражаю глубокое сожаление в связи с погибшими и приношу соболезнования из близким, а пострадавшим – скорого выздоровления», — пишет министр иностранных дел Литвы.



В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 10 граждан Грузии и одни гражданин Ирана.



По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УГ Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.



Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.















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