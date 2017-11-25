Премьер-министр Турции выразил соболезнования грузинскому народу

25.11.2017 21:21 Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посылает письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили в связи с трагедией в Батуми.



«С большим сожалением я узнал, что в вечерние часы, в результате пожара в одной из гостиниц в Батуми, погибли более десяти человек и есть пострадавшие. Лично я и правительство Грузии разделяем скорбь вашу и дружественного грузинского народа в связи со случившимся фактом, а пострадавшим желаем скорого выздоровления.



Хочу воспользоваться случаем и пожелать вам и грузинскому народу здоровья и счастья», — говорится в письме премьер-министра Турции.















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