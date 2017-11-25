Тереза Мэй приносит соболезнования Георгию Квирикашвили и грузинскому народу

25.11.2017 21:23 Тереза Мэй приносит соболезнования Георгию Квирикашвили и грузинскому народу



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приносит соболезнования Георгию Квирикашвили и грузинскому народу в связи с трагедией в Батуми.



«Мне жаль в связи с пожаром в гостинице «Леогранд» в Батуми. Выражаю соболезнования семьям погибших и грузинскому народу», — пишет премьер-министр Великобритании.



По решению премьер-министра Грузии и правительства Грузии, 27 ноября 2017 года будет объявлено днем траура на территории Грузии.



В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 10 граждан Грузии и одни гражданин Ирана.



По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УК Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.



Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.















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