Процессуальное руководство по расследованию дел о пожаре осуществляет прокуратура Аджарии

25.11.2017 21:54 Процессуальное руководство по расследованию дела о пожаре в гостинице «Леогранд» в Батуми осуществляет прокуратура Аджарской автономной республики, — об этом Первому каналу заявили в прокуратуре Грузии.



«В департаменте Аджарской полиции министерства внутренних дел, в связи с пожаром в гостинице «Леогранд», ведется следствие по третьей части 243-ей статьи УК Грузии — нарушение правил пожарной безопасности повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», — заявили Первому каналу в прокуратуре.















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