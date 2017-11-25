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Процессуальное руководство по расследованию дел о пожаре осуществляет прокуратура Аджарии
25.11.2017 21:54
Процессуальное руководство по расследованию дела о пожаре в гостинице «Леогранд» в Батуми осуществляет прокуратура Аджарской автономной республики, — об этом Первому каналу заявили в прокуратуре Грузии.
«В департаменте Аджарской полиции министерства внутренних дел, в связи с пожаром в гостинице «Леогранд», ведется следствие по третьей части 243-ей статьи УК Грузии — нарушение правил пожарной безопасности повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», — заявили Первому каналу в прокуратуре.
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