МИД Латвии выражает соболезнования семьям погибших в результате пожара в Батуми

25.11.2017 21:58 Министерство иностранных дел Латвии выражает соболезнования семьям погибших в результате пожара в «Леогранд» в Батуми.



«Мы искренне выражаем наши соболезнования семьям и друзьям погибших в городе Батуми. Мы желаем скорого выздоровления всем пострадавшим», — говорится в заявлении МИД Латвии, опубликованном в социальной сети«Твиттер».



По решению премьер-министра Грузии и правительства Грузии, 27 ноября 2017 года будет объявлено днем траура на территории Грузии.



В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 10 граждан Грузии и одни гражданин Ирана.



По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УК Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.



Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.















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