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Правительство Афганистана выражает соболезнования семьям погибших в результате пожара
25.11.2017 23:30
«Правительство Афганистана выражает соболезнования в связи с жертвами в результате пожара в гостинице в городе Батуми в Грузии. Наши мысли с правительством Грузии и семьями жертв в результате катастрофы», — говорится в соболезновании правительства Афганистана. Соответствующее заявление офис президента Афганистана распространил в социальной сети «Твиттер».
По решению премьер-министра Грузии и правительства Грузии, 27 ноября 2017 года будет объявлено днем траура на территории Грузии.
В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 10 граждан Грузии и одни гражданин Ирана.
По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УК Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.
Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.
Civil Georgia
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