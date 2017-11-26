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Армения выразила соблезнования в связи с трагедией в Батуми
26.11.2017 18:31
Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнование в связи с трагедией в Батуми.
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter: «Соболезнуем Грузии, семьям погибших при пожаре в Батуми. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».
Второй день Грузия получает соболезнования со всего мира. В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми погибли 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.
По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – жизни ни одного из них опасность не угрожает. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УК Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.
По решению премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и правительства Грузии, 27 ноября 2017 года объявлен днем траура на территории Грузии. В дань уважения памяти погибших, государственные флаги будут приспущены на всей территории страны», — говорится в информации администрации правительства Грузии.
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