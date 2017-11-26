ЕС раскритиковал российский закон об иностранных агентах для СМИ

26.11.2017 19:09 ЕС выступил с критикой российского закона о статусе "иностранного агента" для СМИ в ответ на "притеснения" российских RT и Sputnik в США. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.



В ЕС напомнили о давней и четкой позиции относительно того, что существующее российское законодательство о маркировке НПО как "иностранных агентов" и последующие штрафы, проверки и стигматизация указанных организаций еще больше ужесточают ограничения в отношении осуществления основных свобод в России и тормозят независимое гражданское общество в стране.



"Законодательство об "иностранных агентах" идет вразрез с обязательствами РФ в сфере прав человека. Это новая угроза свободе и независимости СМИ и доступа к информации, еще одна попытка сузить пространство для независимых голосов в России", - говорится в заявлении.



Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ.

Положения закона позволяют признать СМИ "иностранным агентом", если оно получает финансирование из-за рубежа.



Напомним, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обратилось к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".



Как известно, в обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года. Отдельно в этом отчете назван телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля". В документе указано, что RT America "позиционирует себя как американский канал и намеренно пытается скрыть какие-либо юридические связи с российским правительством".



После этого президент России Владимир Путин назвал действия США в отношении российских RT и Sputnik "атакой на свободу слова" и предупредил про "зеркальный" ответ Москвы.















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