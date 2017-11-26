В Грузию с двухдневным официальным визитом прибудет премьер-министр Украины

26.11.2017 20:19 27-28 ноября Грузию с официальным визитом посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет украинского коллегу в администрации правительства Грузии. Запланирована встреча лидеров в режиме один на один, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе с участием членов правительств двух стран.



Георгий Квирикашвили и Владимир Гройсман выступят перед участниками открывающегося в Тбилиси международного форума «Шелкового пути».



В рамках визита Гройсман посетит центр реабилитации военнослужащих министерства обороны Грузии в Церовани и возложит венки к мемориалу Героев в Тбилиси.















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