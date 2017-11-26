В Грузию прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман

26.11.2017 22:52 С визитом в Грузию прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В рамках визита Гройсман проведет встречи с представителями правительства Грузии, а также примет участие в форуме «Шелкового пути».



По оценке посла Грузии в Украине Гелы Думбадзе, это очень важный визит. «Премьер-министр Украины впервые посетит Грузию. Хочу зафиксировать его очень доброе отношение к нашей стране. Его сопровождают несколько отраслевых министров. Прибывают вице-премьеры.



Этот визит очень важен с той точки зрения, что будут подписаны два соглашения. Он примет участие во встречах высокого уровня. Посетит регион Кахетии. Очень надеюсь, что этот визит будет отображен как зеленый свет для улучшения связей между бизнесом и народами двух стран», - сказал Гела Думбадзе.















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