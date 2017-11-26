Парламент Молдовы отказался отправлять депутатов на встречу в Москву

26.11.2017 23:11 Постоянное бюро парламента Молдовы приняло решение не отправлять депутатов на заседание молдавско-российской межпарламентской группы дружбы в Москве и не выделять на это денег. Об этом сообщает издание Nеwsmaker со ссылкой на пресс-службу парламента Молдовы.



Желающим отправиться в Москву депутатам предложено ехать за свой счет и без официального мандата от парламента.



"Возможное участие некоторых депутатов будет осуществляться за свой счет, и они не будут представлять парламент Республики Молдова", - заявили в парламенте



Первое за последние несколько лет заседания молдавско-российской межпарламентской группы дружбы запланировано на 10-13 декабря в Москве. С молдавской стороны в группу дружбы с Россией входят 56 депутатов, а возглавляет ее лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная.



Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что многие депутаты, входящие в группу, хотели бы отправиться в Москву, но председатель парламента Андриан Канду заявил, что "никто никуда не едет, и ни лея на это не дадим".















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