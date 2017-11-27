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Премьер-министры Грузии и Украины провели встречу


27.11.2017   11:40
Премьер–министр Грузии Георгий Квирикашвили провел личную встречу с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, который с официальным визитом посещает нашу страну.

По информации пресс–службы правительства, главные темы разговора премьеров двух стран были углубление взаимоотношений в разных сферах, активизация экономических связей и европейская интеграция государств.

Премьер–министр Георгий Квирикашвили поблагодарил Владимира Гройсмана за визит в Грузию и участие в форуме «Шнлкового пути».

«Господин премьер – министр, приветствую вас в Грузии. Хочу поздравить вас с первым официальным визитом в нашу страну и сказать спасибо за участие в форуме «Шелкового пути». Хочу подчеркнуть растущую динамику между Грузией и Украиной, а также отметить успешный визит президента Украины, который состоялся недавно и важность европейских устремлений наших стран. Хочу высказать безусловную поддержку территориальной целостности Украины в границах, признанных международным сообществом. Дорогой друг Владимир, приветствую вас в Грузии!», — обратился Георгий Квирикашвили к украинскому премьеру.

Владимир Гройсман отметил высокоий уровень взаимоотношений между двумя странами.

«Я рад, что нахожусь в Грузии. Хочу с удовлетворением отметить визит президента Порошенко в Грузию и высокий уровень отношений наших стран. Уверен, что сегодняшний визит будут очередным шагом к углублению наших отношений. Выражаю большую благодарность Грузии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и со своей стороны, мы твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии», — заявил Владимир Гройсман.






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