Нануашвили: За минувшие 5 лет аппарат Омбудсмена максимально высоко поднял стандарты прав человека

27.11.2017 13:47 Институт народного защитника стал более проактивным, и количество дел, начатых по своей инициативе, увеличилось- заявил Народный защитник Грузии Уча Нануашвили за день до подведения итогов пятилетней деятельности.



Народный защитник коротко рассмотрел свою деятельность, и говорил о вопросах, на которые заострит внимание завтра во время представления отчета. По словам Учи Нануашвили, в течение прошлых пяти лет аппарат народного защитника максимально высоко поднял стандарты прав человека. По его же словам, произошло важное событие для страны - разработана национальная стратегия защиты прав человека.



"В отчете будут представлены все вопросы и достижения, которых мы смогли добиться в течение пяти лет. Есть некоторые вопросы, о которых я буду говорить завтра, но в целом мы смогли, чтобы реально главный правозащитный институт усилился. Соответственно, мы смогли привести в действие целый ряд норм, которые фактически были формально. Фактически не было ни одной сферы, где бы народный защитник не был активным.



Например, мы начали работать во многих таких направлениях, по которым ранее не велась деятельность. По инициативе народного защитника три года назад страна приняла национальную стратегию защиты прав человека, являющийся документом на 7 лет. О деталях я буду говорить завтра, но следует отметить работу с точки зрения гендерного равенства. Народный защитник также предстал с докладом перед многими международными организациями, и были представлены 45 таких отчетов.



Главное, что институт народного защитника стал более проактивным и количество дел, начатых по своей инициативе, возросло. Мы не ждали конкретной жалобы, и если видели какой-либо факт, начинали реагировать"- заявил Уча Нануашвили.

















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