Елена Хоштария: Министр юстиции должна ответить, как выпустили Ахмеда Чатаева из тюрьмы

27.11.2017 15:27 Весьма важно, чтобы министр юстиции Тея Цулукиани пришла в парламент, и ответила на вопрос, как выпустили Ахмеда Чатаева из тюрьмы, что было основанием этого, и было ли это политическим решением - заявила член парламентского меньшинства Елена Хоштария.



"На фоне шестидневного тотального молчания власти, фактически с уверенностью можно сказать, что с большой вероятностью в этой операции убит Чатаев, что, разумеется, делает вопрос еще более значимым, и нельзя, чтобы власть не дала ответ на этот вопрос. Это не наша прихоть, это связано с вызовом нашей безопасности. Мы помним, что в 2012 году Чатаев присоединился к террористам, и был включен в очень тяжелую операцию против безопасности страны.



"Грузинская мечта" выпустила его по политическим соображениям, что фактически тогда же и подтвердилось. После стамбульского теракта Тея Цулукиани говорила, что она политически была против того, чтобы отпустить Чатаева, что подтверждает, что власть приняла решение не по правилам, установленным уголовным кодексом, а по политической целесообразности"- заявила Елена Хоштария.



"Существует подозрение, что среди погибших во время спецоперации есть Ахмед Чатаев, но уточненного ответа пока нет, поскольку ведется экспертная работа, и именно после завершения этих процедур станет точно известна информация"- заявил вчера руководитель Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.

















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