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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии


27.11.2017   15:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Как передает Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу президента, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент! Меня глубоко опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате пожара в гостинице в городе Батуми.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю выздоровления раненым».

Отметим, в результате пожара в гостинице в Батуми погибли 12 человек.






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