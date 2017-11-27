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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии
27.11.2017 15:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.
Как передает Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу президента, в письме главы государства говорится:
«Уважаемый господин Президент! Меня глубоко опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате пожара в гостинице в городе Батуми.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю выздоровления раненым».
Отметим, в результате пожара в гостинице в Батуми погибли 12 человек.
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