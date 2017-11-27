вице-спикер ВР Украины возмущена решением генсека Совета Европы о возможности возвращения России в ПАСЕ

27.11.2017 16:01 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко называет заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о возможности возвращения России в ПАСЕ без выполнения требований резолюций самодеятельностью. Об этом она написала в Facebook.



"То, что РФ украла часть территории Украины, Грузии, его не беспокоит, то, что РФ нарушает права человека и создала территорию бесправия в оккупированных регионах - тоже не беспокоит генсека СЕ. То, что если Европа позволит РФ нарушать базовые европейские принципы и права человека, то Европа останется без Европы, потому что это будет уже другая, деградированная Европа - тоже не приходит в голову генсеку СЕ. Как и то, что его заявления являются самодеятельностью, идут вразрез с решением Комитета министров СЕ и резолюциям ПАСЕ", - возмутилась Геращенко, реагируя на позицию генсека в статье в FT.



"Янгланд публично повторил свою давнюю позицию: возвращение России в ПАСЕ без всяких условий. Его беспокоит, что иначе Европа останется без России, а на России будет территория бесправия", - отметила она.



Также Геращенко подчеркнула необходимость отстаивания Украиной в ПАСЕ собственных позиций. "Мы живем во время определенной деградации европейских институтов и их внешнего ослабления - той же Россией. Можно это принять и плыть по течению, можно это констатировать и пытаться этому противостоять. Украинская делегация в ПАСЕ точно выбирает второй путь, потому что на самом деле - он первый и правильный", - подчеркнула первый вице-спикер.



Как сообщалось, генеральный секретарь Совета Европы Ягланд выступил за возвращение России в ПАСЕ без выполнения требований, принятых на заседаниях Ассамблеи резолюций.



В свою очередь председатель украинской делегации при ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев подчеркнул, что возвращение РФ, которое лоббирует Ягланд, существенно подрывает авторитет Совета Европы и нивелирует силу резолюций, которые она принимала, и в таком случае украинской делегации в ПАСЕ "нечего делать".



Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе.















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