Гройсман: Украина есть и будет надежным стратегическим партнером Грузии

27.11.2017 16:53 Хочу заверить, что Украина есть и будет надежным стратегическим партнером Грузии. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и всегда сделаем все зависящее от Украины, чтобы усилить эту поддержку, — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



Говоря об итогах переговоров с грузинским коллегой, Гройсман оценил их как эффективные и качественные. По его словам, существующие между двумя народами дружеские и теплые отношения позволяют сторонам выстроить абсолютно качественную политику в разных сферах. В этой связи одним из приоритетных направлений активного сотрудничества между Грузией и Украиной станет развитие культурных связей. Кроме того, для упрощения взаимных поездок граждан и поощрения туризма между Украиной и Грузией, стороны начнут работу над взаимным признанием ID удостоверений личности.



Премьер-министр также много говорил об экономике. Гройсман подчеркнул позитивную тенденцию роста двусторонней торговли, текущий объем которой стороны хотели бы увеличить вдвое.



«Кроме того, мы можем углубить сотрудничество в других секторах – в аграрной сфере, в разных отраслях экономики. Мы будем рады сотрудничеству с грузинским бизнесом. Также мы говорили о сотрудничестве в сфере логистики. Одним из пунктов нашей программы является участие в форуме «Шелкового пути», который состоится в Тбилиси завтра. Хочу поблагодарить премьер-министра за приглашение. Договорились наметить четкий план совместных действий, чтобы вместе с другими партнерами построить единую дорогу для транспортировки наших товаров и обеспечить качественную логистику, чтобы предложить наилучший сервис в сфере перевозок из Европы в Азию», -заявил премьер-министр Украины.















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