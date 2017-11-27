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Парламентское большинство официально выдвинуло Нино Ломджария на пост Омбудсмена
27.11.2017 18:08
Парламентское большинство определилось с кандидатурой на пост Народного Защитника. Им стала Нино Ломджария. Лидеры всех фракций, входящих в большинство, подписали официальный документ об инициировании ее кандидатуры.
Парламент должен избрать нового омбудсмена до 7 декабря, когда истекают полномочия действующего Народного Защитника Учи Нануашвили.
В парламентском большинстве велось обсуждение по 7 кандидатурам, среди которых наряду с Нино Ломджария рассматривались Анна Нацвлишвили, Звиад Коридзе и Вахушти Менабде.
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