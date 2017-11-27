Парламентское большинство официально выдвинуло Нино Ломджария на пост Омбудсмена

27.11.2017 18:08 Парламентское большинство определилось с кандидатурой на пост Народного Защитника. Им стала Нино Ломджария. Лидеры всех фракций, входящих в большинство, подписали официальный документ об инициировании ее кандидатуры.



Парламент должен избрать нового омбудсмена до 7 декабря, когда истекают полномочия действующего Народного Защитника Учи Нануашвили.



В парламентском большинстве велось обсуждение по 7 кандидатурам, среди которых наряду с Нино Ломджария рассматривались Анна Нацвлишвили, Звиад Коридзе и Вахушти Менабде.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

