Каха Каладзе поблагодарил премьера и экономическую команду правительства за увеличение столичного бюджета

27.11.2017 20:22 Мэр Тбилиси Каха Каладзе в своем видеообращении в «Фейсбуке» поблагодарил премьер – министра Георгия Квирикашвили и экономическую команду правительства за решение властей увеличить столичный бюджет. По его словам, это было жизненно важным решением, так как это необходимо для осуществления тех проектов, которые были обещаны мэром в предвыборный период.



«Примерно на 60 миллионов лари увеличится бюджет 2018 года для запланированных проектов, что в целом очень важно для города. Эта сумма будет направлена на конкретные проекты — это реабилитационные работы в метро, обновление как станций метро, так и вагонов, реабилитация исторической части Тбилиси. Мы осуществим те конкретные проекты, которые мы озвучили перед выборами», — сказал Каладзе.



Решение о выделении дополнительных средств было принято на встрече министра финансов Грузии Мамуки Бахтадзе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе. В ходе переговоров они обсудили основные параметры главного финансового документа столицы.















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