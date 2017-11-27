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Додон тянет Молдову в Россию
27.11.2017 20:24
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что саммит "Восточного партнерства" показал, что у Молдовы "нет ни одного шанса на присоединение к ЕС", поэтому страна должна вернуться к реальному стратегическому партнерству с РФ. Об этом говорится в заявлении Додона, в которой он дал оценку саммиту "Восточного партнерства" в Брюсселе, передает From-ua.com со ссылкой на Newsmaker.md.
По словам Додона, граждане Молдовы подверглись массивной манипулятивной кампании, целью которой было доказать, что вступление в Европейский Союз - задача не только целесообразная, но и достижимая в скором времени.
Однако Додон считает, что вся проевропейская истерия преследовала одну-единственную цель - создать идеальную завесу, за которой происходили: кража миллиарда евро из банковской системы, захват госинститутов, закрытие множества школ, детских садов, изгнание из страны сотен тысяч человек и другие "некрасивые вещи ".
Но худшее, что, по мнению Додона, создал "правящий режим" - разрушил стратегические партнерские отношения с Российской Федерацией.
Последние события, в том числе саммит в Брюсселе, по словам Додона, наглядно демонстрируют, что у Молдовы "нет ни одного шанса на присоединение к ЕС".
В своем заявлении глава Молдовы благодарит европейцев за поддержку, но предлагает всем признать, что Молдова должна проводить взвешенную внешнюю политику, а власти страны должны вернуться к реальному стратегическому партнерству с Россией.
Напомним, в Брюсселе 24 ноября прошел саммит "Восточного партнерства" с участием руководителей институтов Евросоюза и шести стран-участниц программы.
В Брюссель приехали главы государств и правительств Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины и министр иностранных дел Беларуси.
Белорусский президент Александр Лукашенко и молдавский президент Игорь Додон отказались ехать на саммит.
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