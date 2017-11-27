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Парламентское меньшинство не поддержит кандидатуру Нино Ломджария на пост народного защитника


27.11.2017   20:31
Парламентское меньшинство не собирается поддерживать кандидатуру Нино Ломджария на пост народного защитника. Как заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Серго Ратиани, Ломджария последнее время работала в государственных структурах и не отличалась критикой в отношении властей.

«Кандидатура народного защитника, которая подобрана властями, работала в государственных структурах, и мы от нее в течение этого времени критики не слышали. У такой кандидатуры нашей поддержки не будет. Проблема заключается в ее деятельности в последнее время, а также в том, как была подобрана кандидатура народного защитника», - заявил журналистам Серго Ратиани.

Оппозиционный депутат также отметил, что неправительственные организации предложили парламенту четыре кандидатуры на пост народного защитника, однако правящая команда выбрала Нино Ломджария так, что и не проводила слушаний с представленными кандидатами.






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