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Вольски считает, что силовики должны отчитаться в парламенте по спецоперации в Тбилиси


27.11.2017   20:35
Вице-спикер паралмента Грузии Гия Вольский считает, что представители силовых ведомств Грузии должны отчитаться в парламенте по поводу антитеррористическйо спецоперации, проведенной недавно в Тбилиси.

По его словам. спецоперация касается безопасности не только Грузии.

«Никто не знает, это Чатаев или нет. В интересах страны участвующей в антитеррористической борьбе, чтобы в этом направлении была единая стратегия и это лишь эпизод в едином противостоянии. Поверхностные заявления в связи с этим вопросом должны быть заданы либо открытом, либо на закрытом заседании. Общественность не должна получать неверную или частичную информацию. Я думал, что серьёзность данной темы оппозиция уже осознала, так как с их стороны были сделаны серьёзные заявления, касающиеся того, что ничто не должно помешать работе грузинских и иностранных экспертов в совместной работе по расследованию инцидента. Как видно, представители оппозиции вернулись к формату политических спекуляций», — отметил депутат.

Вольски не стал конкретизировать, в каком формате должно пройти слушание министров.

«Силовые министры обязательно должны прийти в парламент. Не знаю, в каком формате они могут выступить, наверное в закрытом, но только после того, как мы придем к определенным выводам с нашими партнерами. Во всяком случае мы должны знать, что наши противники анализируют все высказывания, все взгляды или поверхностные заявления. Исходя из этого, нужно глубоко прорабатывать все детали», — заявил Вольский.

Вызова силовых министров в парламент требует парламентское меньшинство.






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