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Вопрос о выдаче Саакашвили не является «предметом дискуссий» между Киевом и Тбилиси - посол
27.11.2017 20:42
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов исключил возможность обсуждения вопроса об экстрадиции на родину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в ходе проходящего в настоящее время официального визита в Тбилиси премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
"Он [Саакашвили] сейчас является частным лицом и это не может быть предметом обсуждения на официальных переговорах", - заявил И. Долгов в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом посол отметил, что М. Саакашвили не единственный лидер оппозиции - ни в Украине, ни в Грузии.
"Если есть у вас вопросы в отношении бывшего президента Грузии, спросите об этом его самого, а не меня. Мы не видим проблему, он продолжает находиться в Украине, а также политическую активность, которая, честно говоря, не очень популярна", - заявил дипломат.
Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила журналистам, что грузинская прокуратура в сентябре этого года подтвердила украинским коллегам, что требование по экстрадиции М.Саакашвили, направленное в Киев еще два года назад, остается в силе.
М.Саакашвили обвиняется в Грузии в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств в особо крупных размерах. Экс-президент Грузии считает, что все обвинения против него политически мотивированы и не имеют документального обоснования.
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