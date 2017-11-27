МИД Грузии: выставка художников из Карабаха в Тбилиси – частная инициатива

27.11.2017 22:34 Выставка, в которой приняли участие художники из Карабаха, является частной инициативой и к ее организации не были подключены государственные структуры, сообщили корр. «Новости-Грузия» в министерстве иностранных дел Грузии.



Ранее посольство Азербайджана в Грузии выразило беспокойство и обратилось в соответствующие государственные структуры в связи с открытием в Тбилиси выставки под названием «Возрождение», на которой представлены работы семи молодых художников из Нагорного Карабаха.



Выставка открылась в центре «Аяртун» при епархии Армянской апостольской церкви и продолжится до 20 декабря. Мероприятие проводится при поддержке министерства диаспоры Армении, фонда «Центр Текеян» и организации «Музеи города Шуши».



«Грузия не признает независимость Нагорного Карабаха и поддерживает урегулирование конфликта мирным путем. По нашей информации, на выставке не было указаний какого-либо типа, которые могли бы ущемить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Что касается конкретной выставки – она является частной инициативой, к ее организации не были подключены государственные структуры», — отметили в МИД Грузии.















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