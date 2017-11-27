Нануашвили подвел итог своей работы на посту Народного защитника Грузии

27.11.2017 22:42 Народный защитник Грузии Уча Нануашвили ознакомил парламентариев, представителей международных и неправительственных организаций с итоговым отчетом своей деятельности за 2012-2017 год.



Полномочия нынешнего омбудсмена Грузии истекают 1 декабря. Правящая партия «Грузинская мечта» намерена представить на пост Народного защитника экс-заместителя генерального аудитора страны Нино Ломджария. В случае утверждения ее кандидатуры Ломджария станет вторым омбудсменом — женщиной. В 2000-2003 годы Народным защитником Грузии была Нана Девдариани.



Институт омбудсмена был учрежден в Грузии в 1998 году. С тех пор этот пост занимали шесть человек: Давид Саларидзе, Нана Девдариани, Темур Ломсадзе, Созар Субари, Георгий Тугуши и Уча Нануашвили.



За время деятельности Нануашвили количество обращений к омбудсмену увеличилось в два раза. Так. в 2012 году к Народному защитнику поступило 4 291 заявлений, в 2016 году — 8 827, а в 2017 году по состоянию на ноябрь в аппарат поступило 7 697 заявлений.



Также с ноября 2015 года в аппарате Народного защитника действует горячая линия, на которой в 2017 году зафиксировано 4 801 звонка, а в 2015-2017 годах – 7 625 звонка. При этом звонки поступают как из регионов и больших городов Грузии, также и из пенитенциарных учреждений.



Необходимо отметить, что Народный защитник Грузии в 2017 году выдал государственным и частным (физическим и юридическим) лицам 107 рекомендаций, предложений и общих предложений. Всего в целом за 2012-2017 годы было направлено 657 рекомендаций.



Кроме того, за отчетный период аппарат омбудсмена подготовил 74 специальных отчетов, 14 законодательных предложений, а также соображения и замечания в связи с 35 законопроектами и 28 соображений в качестве «друга суда» (Amicus Curiae).



Особое внимание Народный защитник уделяет усилению региональных офисов. За отчетный период открылись три новых офиса: в 2014 году в Телави, в 2015 году в Озургети и в 2017 году — в Местия.



На данный момент количество региональных офисов омбудсмена составляет девять, в которых консультацию получили 4 940 граждан. Для встреч с населением в регионах Грузии сотрудники аппарата центрального офиса осуществили 106 визитов.



С 2014 года Народный защитник начал мониторинг процесса мониторинга возвращения граждан Грузии нелегально проживающих в странах Евросоюза. Всего за 2014-2017 омбудсмен осуществил мониторинг за возвращением 247 граждан страны.



В отчете также подчеркивается, что Народный защитник Грузии является одним из первых среди существующих в мире национальных институтов по защите прав человека, который в 2017 году с целью мониторинга посетил находящихся в Кабуле и в Афганистане грузинских военнослужащих в миссии «Решительная поддержка».



Главной целью аппарата Народного защитника Грузии является защита прав человека в стране. Представители этой структуры — единственные, кто может без специального разрешения посещать задержанных и заключенных. Раз в год омбудсмен представляет парламенту отчет о состоянии с правами человека в Грузии и о проделанной им работе.



Народный защитник Грузии избирается сроком на пять лет. Кандидатуру на пост омбудсмена может представить фракция или группа из шести депутатов парламента Грузии. Для победы кандидат должен набрать не менее 76 голосов парламентариев.















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