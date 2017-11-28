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Парламент в ускоренном порядке рассмотрит законопороект о структурной реорганизацией правительства


28.11.2017   10:40
Законодательный пакет, связанный со структурной реорганизацией правительства, инициирован в парламенте Грузии. Изменение осуществляется в 111 законах, и как было сказано на заседании бюро, содержит до 1000 страниц.

Правительство требует рассмотреть изменения в ускоренном порядке. Бюро учло это требование правительства, однако, как заявили председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и отдельные депутаты, сомнительно, что парламент сможет рассмотреть и принять пакет в трех чтениях на текущей неделе.

Председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия подчеркнула, что сложно прочитать, проанализировать 1000-страничные изменения и подготовить полноценное заключение за два дня.

Со своей стороны, парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе пояснил, что принятие законодательных изменений связано с вопросом доверия правительству, изменением бюджетных положений и именно этими обстоятельствами обусловлено требование рассмотреть их в сжатые сроки.







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